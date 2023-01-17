Çevre aktivisti Greta Thunberg maden bölgesinden yaka paça uzaklaştırıldı

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Almanya’nın Lützerath köyünde maden sahalarının genişletilmesine karşı eylem yaptığı sırada polis tarafından yaka paça bölgeden uzaklaştırıldı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan linyit köyü olarak da bilinen Lützerath’ta eylemlerine devam ediyor. Köyden çıkartılan protestocular, köyün yakınında bir araya gelerek polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Enerji şirketi RWE’nin bir kömür ekskavatörünü ve şirkete ait Neurath termik santraline linyit sağlayan demiryolu hattını protesto eden göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in aralarında bulunduğu bir grup ise, maden bölgesine doğru hareket ettikleri sırada polis tarafından engellendi. Thunberg, üç polis memuru tarafından ellerinden ve ayaklarından tutularak bölgeden uzaklaştırılırken, kimlik kontrolünün ardından 50 metre sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

Göstericiler, daha sonra gönüllü olarak eylemlerine son verdi.