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Ceviz toplarken ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti
KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE CEVİZ TOPLADIĞI SIRADA AĞAÇTAN DÜŞEN 59 YAŞINDAKİ MEHMET YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 01.10.2020, 12:53
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde ceviz topladığı sırada ağaçtan düşen 59 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Mehmet Yüksel, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Mehmet Yüksel, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Mehmet Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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