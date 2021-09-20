Ceviz toplamak için ağaca çıktı, canından oldu

Siirt’in Baykan ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Hüsamettin S. (84), dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüsamettin S. acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüsamettin S., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hüsamettin S.’nin cesedi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.