Ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti

Amasya’da ceviz ağacından düşen bir kişi Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi İmirler Mahallesi Erenler mevkisinde 21 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Mustafa İpek (56) bahçesindeki ağaca çıkıp ceviz toplarken yere düştü. Ambulansla Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa İpek ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan İpek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.