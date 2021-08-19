banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix kullanıcılarına uyarı;
Netflix kullanıcılarına uyarı; "Hesabınız Dark Web’de 4 TL’ye satışa çıkarılabilir"
Ozan Tufan'dan veda mesajı!
Ozan Tufan'dan veda mesajı!
İstanbul'da okul servisi şoförlerine aşı zorunlu oldu
İstanbul'da okul servisi şoförlerine aşı zorunlu oldu
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı

Çetin Doğan Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu.

Asayiş 19.08.2021, 16:48
Çetin Doğan Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişiden biri olan eski paşalardan Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ne teslim oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderilmesinin ardından gözler, aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir’in de yer aldığı 14 sanığa çevrilmişti. Bu isimlerden Çetin Doğan bugün saat 15.45 sıralarında Bodrum Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden çıkıp Bitez’de bulunan Bodrum Adliyesi’ne geldi.

Çetin Doğan’a çok sayıda korumasının eşlik ettiği görüldü.

Yorumlar (0)
31°
açık