Çete üyelerinin darp ve dayak görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonla çökertilen kalpazan ve tefecilik çetesinin sopa ve kürekle saldırı görüntüleri ortaya çıktı.

Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Bakırköy başta olmak üzere birçok ilçede piyasaya sahte para süren, silah ticareti yaparak haksız gelir elde eden, borçlu ve gasp etmek istedikleri kişileri örgüte üye kadınları kullanarak tuzağa düşüren, kumar ve borcu olan insanları kendilerinin ve ailelerinin evlerine giderek ölümle tehdit eden suç örgütü çökertilmişti.

İnsanı dehşete düşüren saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Elebaşılığını T.İ. adlı zanlının yaptığı, bu kişiyle iltisaklı C.İ., M.İ., ve A.İ. adlı diğer şüphelilerin de olduğu 17 kişilik çetenin eylemlerine ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Kendilerinden şikayetçi olan kişilerin ailelerini arayıp ölüm tehdidinin yanı sıra husumetli oldukları şahısların işyerlerini kurşunlatma gibi toplamda 16 eylemde bulundukları tespit edilen çete üyelerinin, darp ve saldırı görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına da giren görüntülerden birinde, tuzağa düşürdükleri mağdurlardan birini 7 kişinin bir anda sokak ortasında tekme tokat dövmesi göze çarparken, bu kişilerden birinin yolda giden bir kişinin kafasına çöp küreği ile vurduğu anlar yer alıyor. Hedef seçtikleri kişilerden birini araca sıkıştırıp döverek saldıran çete üyeleri, yolda yürüyen bir başka şahsın kafasına ise arkadan çöp küreği vuruyor.

Operasyonun geçmişi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Bakırköy başta olmak üzere birçok ilçede piyasaya sahte para süren, silah ticareti yaparak haksız gelir elde eden, borçlu ve gasp etmek istedikleri kişileri örgüte üye kadınları kullanarak tuzağa düşüren, kumar ve borcu olan insanlara ve onların yakın ailelerinin evlerine giderek ölümle tehdit ettikleri tespit edildi.

Elebaşılığını T.İ. adlı zanlının yaptığı, bu kişiyle iltisaklı C.İ., M.İ., ve A.İ. adlı diğer şüphelilerin de olduğu 17 kişilik suç ağının, kendilerinden şikayetçi olan kişilerin ailelerini arayıp ölüm tehdidinin yanı sıra husumetli oldukları şahısların iş yerlerini kurşunlatma gibi toplamda 16 eylemde bulundukları tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan emniyet ekipleri, 30 Eylül’de suç örgütüne yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu suç ağına gerçekleştirilen operasyonlarda 29 adrese baskın düzenlendi. Tefecilik yaptıkları ve piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen çetenin çökertilmesi için başlatılan operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Onlarca vatandaşı mağdur eden suç şebekesinin milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyon çerçevesinde çete üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 100 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 100 Amerikan doları ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Burada 4 gün boyunca ifadeleri alınan suç ağı üyelerinin sorgusu dün tamamlandı. Şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı, geri kalan 15 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Zanlılar arasındaki 3 kişiye “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, aralarında suç örgütü lideri T.İ. ile örgütle bağlantılı C.İ., M.İ., ve A.İ. isimli şahısların da bulunduğu 12 şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.