Çete üyeleri Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi

Bir suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden çeteye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 41 şüphelinin 36’sı, bugün adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara zorla düşük yaptırdıkları ve bu bebekleri Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden çeteye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ve 41 kişinin yakalandığı operasyonda zanlıların polisteki sorgusu tamamlandı. Zanlılardan biri Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle karantinaya alınırken, ikisinin cezaevine teslim edildiği ve 2 şüphelinin ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin geri kalan 36’sı, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Büyükçekmece Adliyesine gönderildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ve ‘zorla fuhuş yaptırma’ gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelim soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Çeteye liderlik eden Mehmet E. ve Aykut Z.’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu haplar ile taş kokain ve 780 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Yürütülen soruşturmaya ilişkin kan donduran detaylara ulaşılmış, söz konusu suç örgütünün, fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve zorla düşürülen bebekleri Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri iddia edilmişti.