Çete operasyonu polis kamerasında

Samsun’da Bafra Ticaret Borsasının kurşunlanması ve daha sonra da başkan adayının silahla yaralanması olayına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 8 kişinin gözaltına alındığı operasyon, polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabaha karşı ilçede çok sayıda özel harekat polislerinin de desteğiyle adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheli şahısların 01 Eylül’de yapılan Bafra Ticaret Borsası Başkanlığı seçimi öncesinde, Bafra Ticaret Borsası tarafından işletilen Bafra Mezbahasını ele geçirerek, mezbahada atık olarak nitelendirilen ürünlerden (sakatat) elde edilecek yüksek gelire sahip olmak amacıyla, 23 Ağustos akşamı saat 23.30 sıralarında Bafra Ticaret Borsasının pompalı tüfekle kurşunlanması, 29 Eylül saat 08.00 sıralarında Bafra Ticaret Borsa Başkan Adayının Bafra ilçesinde çocuk şahıs tarafından kasten öldürülmeye teşebbüs edilmesi, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya yönelik cebir veya tehdit kullanılması, kasten yaralama ve tehdit suçlarının liderliğini E.D.’nin yaptığı suç örgütü tarafından işlendiği tespit edilmesi üzerine bu sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Samsun’un Bafra ilçesi ve Trabzon’da yapılan eş zamanlı operasyonda, örgüt lider ve yöneticisinin aralarında bulunduğu 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 89 adet kartuş, 178 adet tabanca mermisi, 2 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.