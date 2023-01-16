Çete hesaplaşmasında gözaltı sayısı arttı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da geçtiğimiz Cumartesi günü iki hasım suç örgütü arasında Haliç Köprüsü’nde meydana gelen çatışmayla ilgili operasyon genişletildi. Zincirleme hesaplaşmaya dayanan husumette 1 kişinin öldüğü son çatışmayla bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalananların sayısı 7’ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da 20 gün önce girdikleri karşılıklı silahlı çatışmada bir Kur’an Kursu hocasının ölümüne neden olan 2 hasım çete üyeleri, önceki gün sabaha karşı Haliç Köprüsü üzerinde karşı karşıya gelmiş, trafikte çıkan çatışmada 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen bir operasyonda 25 mensubu yakalanıp gözaltına alınan ‘Anucurlar’ ve ‘Gündoğmuş’ adlı iki husumetli çeteden “ev hapsi” kararıyla serbest kalan Doğukan K., yanında bulunan aynı suç ağının üyesiyle birlikte karşı çeteden Cuma A.’nın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü üzerinde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucurlar çetesinden Cuma A. yaşamını yitirirken, Gündoğmuş çetesine mensup Doğukan K. ise yaralanmıştı.

Soruşturma derinleştiriliyor

Çatışmaya karıştıkları ileri sürülen çıkar amaçlı suç ağının firari mensuplarının yakalanması için başlatılan çalışma derinleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, olay günü 50 metre ileride köprü bariyerlerine çarparak duran otomobildeki yaralı Doğukan K. gözaltına alınmıştı. Gündoğmuş grubundan olduğu söylenen Musa K. ile birlikte 6 şüphelinin daha yapılan operasyonlarla yakalandıkları belirtildi. Gözaltına alınan toplam 7 şüphelinin 6’sının polisteki ifade işlemleri devam ettiği aktarılırken, yaralı durumdaki Doğukan K.’nin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.