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Çeşme’deki yangına havadan müdahale başladı
İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN YANGIN DEVAM EDERKEN, HAVANIN AYDINLANMASIYLA BİRLİKTE YANGINA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI.
Asayiş 14.08.2020, 08:25
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İzmir’in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde başlayan yangın devam ederken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale başladı.
Çeşme ilçesi Ildır bölgesindeki makilik ve otluk alanda 22.47 sıralarında başlayan yangın, saatte 53 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte bir anda büyüdü. Yangın sebebiyle bölgede bulunan 3 site tedbir amacıyla boşaltıldı.
Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı. Yangına şu anda 13 helikopter, 2 uçak 56 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
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