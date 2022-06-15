Çeşme’deki feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşme’de meydana geldi. Şifne Mahallesi istikametine giden 35 RFK 44 plakalı aracın sürücüsü R.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Karşı şeritte yaya kaldırımına çarpan araç, savrularak sağ şeritte seyir halinde olan Bayram Uçar idaresindeki 35 RJC 98 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletteki sürücü Bayram Uçar ve arkasındaki yolcu Şükran Uçar ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Bayram Uçar hayatını kaybederken, hayati tehlikesi devam eden Şükran Uçar da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya neden olan araç sürücüsü R.T. gözaltına alındı.