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Çeşme’de yıldırım düşmesi sonucu bir iş yerinde yangın çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 30.12.2021, 02:57
Çeşme’de yıldırım düşmesi sonucu bir iş yerinde yangın çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece saatlerinde Çiftlik Mahallesi Altınkum Plajında meydana geldi. Bir iş yerinin üzerine yıldırım düşmesi sonucu içerisinde çok sayıda şezlong, hasır şemsiye ve plastik sehpaların bulunduğu bölümde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanama olayı söz konusu olmazken, Çeşme Kaymakamı Ünal Akıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İşletmenin bekçisi olay yerinden biraz uzakta ikamet ettiğinden kendisinin ve ailesinin durumu iyi. Çiftlik Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

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