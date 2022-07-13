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Çeşme’de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı 2 sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Asayiş 13.07.2022, 21:57
Çeşme’de yangın sebebiyle 2 site boşaltıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, tedbir amaçlı 2 sitenin boşaltıldığı öğrenildi.

Çeşme Karaköy Mahallesi Karahisar mevkiinde makilik arazide çıkan yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, tedbir amaçlı olarak iki sitenin boşaltıldığı öğrenildi. Alevlerin yaklaşması sebebiyle boşaltılan Sertur ve Özpamir sitesinde vatandaşlar evlerini terk ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin parladığı kaydedildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

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