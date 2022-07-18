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İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın kontrol altında. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çeşme’de yangın
İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor.
Asayiş 18.07.2022, 23:17
İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor.
Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı boşaltılırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.