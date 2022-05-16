Çeşme’de uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesine bağlı Musalla Mahallesi 2122 Sokakta bulunan Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Alper Akkaş’ın (27), İstanbul’da çalışan eski kız arkadaşının sevgilisi olduğu öne sürülen Muzaffer T. (26) ile aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Muzaffer T., yanında getirdiği bıçak ile uzman çavuş Alper Akkaş’ı bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen Akkaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Taksiyle kaçarken yakalandı

Şüpheli Muzaffer T., olay yerinden taksiye binerek İzmir istikametine doğru kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Şüphelinin İzmir’e Balçova ilçesinden giriş yaptığını tespit eden İzmir polisi, taksiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli, Konak istikametinden Bayraklı yönüne geçiş yaptığı sırada Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, Konya’dan İzmir’e geldiğini ve telefon görüşmesinde tartıştığı uzman çavuş Akkaş ile Çeşme Otogarı önünde buluştuklarını ve çıkan tartışmanın akabinde ise Akkaş’ı bıçakladığını söylediği ileri sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.