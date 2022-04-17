Çeşme’de konargöçerlerin kaldığı 11 çadır tahliye edildi

İzmir Çeşme’de, 35 konargöçer vatandaşın kaldığı 11 çadır söküldü. Kendilerine ait olmayan arsayı işgal ettikleri ve düzensiz yerleşim yaptıkları tespit edilerek çadırları sökülen 6 kişiye de idari yaptırım kararı tutanağı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nin Şahin Tepesi olarak adlandırılan bölgede, 11 çadır kurulduğu tespit edildi. 35 konargöçer vatandaşın kaldığı çadırlar, gerçekleştirilen bir operasyonla Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tahliye edilerek söküldü. Ekipler, 6 kişiye de "Kabahatlar Kanunu" uyarınca idari yaptırım kararı tutanağı düzenledi.