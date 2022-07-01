banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Milliler, Büyük Britanya maçına hazır
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

Çeşme’de evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, evinde kenevir yetiştiren ve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Asayiş 01.07.2022, 16:58
Çeşme’de evinde kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, evinde kenevir yetiştiren ve yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri, evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarını aldıkları F.Ö.’nün ikametinde arama yaptı. Taksirle adam öldürme suçundan kaydı olduğu belirlenen F.Ö.’nün ikametgahında arama yapan NARKO ekipleri; 19 kök kenevir bitkisi, 69 gram esrar maddesi, 1’i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 48 adet dolu fişek, çok miktarda kenevir tohumu ve gübresi ile çeşitli malzemeler ele geçirdi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi’ne sevk edilen F.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
31°
açık