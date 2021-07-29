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Çeşme’de bir gün arayla çıkan iki yangın kısa sürede söndürüldü

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir gün arayla meydana gelen iki yangın yürekleri ağza getirirken, yangınlar ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 29.07.2021, 16:30
Çeşme’de bir gün arayla çıkan iki yangın kısa sürede söndürüldü
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İzmir’in Çeşme ilçesinde, bir gün arayla meydana gelen iki yangın yürekleri ağza getirirken, yangınlar ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Türkiye’nin farklı noktalarında çıkan yangınlar tüm ülkeyi üzüntüye boğarken, Çeşme’de de dün ve bugün iki farklı noktada yangın çıktı.

Dün Ildır’da meydana gelen makilik alandaki yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile kısa zamanda büyümeden söndürüldü. Çeşme Küçük Sanayi Sitesi ve Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi yol ayrımı yanındaki çam ağaçlarının bulunduğu korulukta da bugün bir yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangını büyümeden söndürdü.
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