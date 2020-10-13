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Çeşme açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
İZMİR'İN ÇEŞME İLÇESİ AÇIKLARINDA, YUNAN UNSURLARI TARAFINDAN GERİ İTİLEN 25 DÜZENSİZ GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
Asayiş 13.10.2020, 08:04
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İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Ekim günü, saat 23.15’te, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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