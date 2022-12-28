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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteş
Çeşitli suçlarla aranan 11 kişi gözaltına alındı
Kocaeli’de hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama gibi çeşitli suçlarla aranan ve haklarında 1 ila 6 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 28.12.2022, 15:33
Kocaeli’de hırsızlık, uyuşturucu, kasten yaralama gibi çeşitli suçlarla aranan ve haklarında 1 ila 6 yıl arası hapis cezası bulunan 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli’de polis ekipleri, çeşitli suçlarla aranan 11 kişiye yönelik operasyon düzenledi. 1 ila 6 yıl arası hapis cezası bulunan ve hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak, kasten yaralama, basit yaralama gibi çeşitli suçlarla aranan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bugün adli mercilere çıkarılacağı öğrenildi.