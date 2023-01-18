Çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 kişiye gözaltı

Kocaeli’de çeşitli suçlarla aranan ve haklarında 1 ila 4 yıl arası hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler planlı bir operasyon düzenledi. Operasyon hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu satma veya kullanma gibi suçlarla aranan ve haklarında 1 ila 4 yıl arası hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapıldı. Operasyon neticesinde aranan 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.