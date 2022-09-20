Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranması olan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri trafik uygulaması yaptı. Uygulamada E.E. isimli şahısın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada E.E’nin 9 suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheli gözaltına alındı.