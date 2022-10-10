Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı

Zonguldak’ta polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara ve araçlara yönelik yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan toplam 16 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Aranan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 379 araç ve 624 kişi sorgulandı. 3 araç sürücüsüne trafik kurallarını ihlal etmekten dolayı 2 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.