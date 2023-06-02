Cesedi Konya’da yakılmış halde bulunan Turgay Gök, Ankara’da toprağa verildi

Konya’da cesedi yanmış halde bulunan Turgay Gök (36) Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Kulu’da Nazan Şahin (44) ile birlikte yakılmış cesetleri yol kenarında bulunan Tunca Gök, için memleketi Ankara’nın Bala ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Turgay Gök’ün cansız bedeni Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kartaltepe Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.