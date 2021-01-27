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Cesedi gömdükleri yeri gösterdi, ‘bana bu iş zorla yaptırıldı’ dedi

Konya’da 15 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü yerden çıkarılan Necati Keleş’in katil zanlıları olan karısı, kayın biraderi ve akrabasının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu olarak yargılanan ve cesedin çıkarıldığı yeri gösteren Kadir Bakır, “Bana bu iş zorla yaptırıldı. Ben ölen Necati’yi tanımam. Bir husumetim yoktur” diyerek kendini savundu.

Asayiş 27.01.2021, 14:03
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Cesedi gömdükleri yeri gösterdi, ‘bana bu iş zorla yaptırıldı’ dedi

Konya’da 15 yıl önce kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü yerden çıkarılan Necati Keleş’in katil zanlıları olan karısı, kayın biraderi ve akrabasının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu olarak yargılanan ve cesedin çıkarıldığı yeri gösteren Kadir Bakır, “Bana bu iş zorla yaptırıldı. Ben ölen Necati’yi tanımam. Bir husumetim yoktur” diyerek kendini savundu.

19 Kasım 2005 tarihinde ortadan kaybolan ve annesi Ayşe Keleş’in kayıp başvurusu yaptığı Necati Keleş’in karısı, kayın biraderi ve akrabası tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan mahkemeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya maktul Necati Keleş’in annesi Ayşe Keleş ve baba Dede Keleş bizzat katılırken, tutuklu olarak yargılanan Mustafa Yeşil (44) ve Kadir Bakır (42) ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle Tarsus Cezaevinden katıldı. Sebahat Bilici (47) ise SEGBİS salonuna yoğunluk nedeniyle bağlanamadı. Duruşmada sanık Mustafa Yeşil’in avukat Semih Varol aracılığı ile ‘samimi itiraf’ başlıklı mektubu göndererek olayın oluş şeklini anlattığı ve duruşmaya bizzat katılmak istediği görüldü.

Sanık Mustafa Yeşil hakkındaki suçları reddederek, “Tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Biz de çelişkili savunmalardan dolayı maktulün kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için dosyanın adli tıp kurumuna gönderilmesini talep ederiz” dedi. İddia makamı Adli Tıp Kurumu raporlarının dosyaya bir yarar sağlamayacağını belirterek talebi reddetti.

Tutuklu sanık Kadir Bakır ise söz alarak, “Bana bu iş zorla yaptırıldı. Ben ölen Necati’yi tanımam. Bir husumetim yoktur. Mustafa Yeşil’in beyanlarını kabul etmiyorum. Ben kimseyi tehdit etmedim, yalan söylüyor. Ben huzurunuza gelerek savunma yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık Mustafa Yeşil, “Mahkemenize sunduğum ve avukatım tarafından dosyaya konulan ’samimi itirafım’ başlıklı mektubu aynen tekrar ediyorum. Ailem hasta ve bakıma muhtaç durumdadır. Olayla bir ilgim olmadığımdan tahliyemi talep ederim” diye konuştu.

Sanık avukatları ise, söz alarak mütaalayı kabul etmediklerini ve yazılı savunmada bulunmak için süre talep ettiklerini söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Yeşil, Kadir Bakır ve Sebahat Bilici’nin sonraki duruşmada bizzat bulunmaları için bulundukları ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasını belirterek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

19 Kasım 2005 tarihinde Necati Keleş’ten haber alamayan anne Ayşe Keleş, oğlu için polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayın ardından inceleme yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Necati Keleş’in eski eş Sebahat Bilici, kayınbiraderi Mustafa Yeşil ve Sebahat B.’nin ilk eşinin yeğeni Kadir Bakır’ın boğarak öldürdükten sonra Bozkır’ın Taşbaşı Mahallesi’ne götürerek gömdüğünü belirlemiş ve zanlıları gözaltına almıştı. Olayın ardından Kadir Bakır, cesedi gömdükleri yeri savcıya göstermiş ve kepçe yardımıyla kazılan yerde Necati Bilici’ye ait kemik, yüzük ve eşyalar çıkmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlıların cinayeti, Necati Keleş’in Sebahat Bilici üzerine verdiği tarlaları geri vermemek için işlediği iddia edilmişti.
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