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Cesedi elleri bağlı halde bulunan kuryenin katil zanlıları tutuklandı

Ankara’da elleri ve kolları bağlı halde ölü bulunan kuryenin katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 01.10.2021, 15:08
Cesedi elleri bağlı halde bulunan kuryenin katil zanlıları tutuklandı

Ankara’da elleri ve kolları bağlı halde ölü bulunan kuryenin katil zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keçiören’de hırsızlık yapmak için girdikleri evde bir kargo firmasında kurye olarak görev yapan Erşan Aydemir’i ellerini ve kollarını bağladıktan sonra ağzına havlu sıkıştırarak ölümüne sebep olan şüpheliler, Keçiören’in Uyanış Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Samet Eren E. ve Oğuzhan Ü., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. 29 Eylül tarihindeki olayda evinde ölü bulunan Aydemir’in kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumundan gelen raporla belirleneceği öğrenildi.

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