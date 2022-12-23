Cesedi bulunamayan Sally’nin katil zanlısına müebbet hapis

Eskişehir’de 1 yılı aşkın süredir haber alınamayan yabancı uyruklu Sally Ali Challab Al-Abood’u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı iddia edilen Amjed Mohsin Mohammed ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de yabancı uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally’nin 2 Eylül 2021 tarihinde saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yardım ettikleri öne sürülen şüpheliler Mahmood ve Ahmed ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya Sally Ali Challab Al-Abood’un annesi ile kız kardeşi katıldı. Duruşmada iddia makamı önceki celsede verilen mütalaasını tekrarladı. Mütalaada sanık Amjed Mohsin Mohmmed’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Şüpheli Mohammed’e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

“Bana iftira ediyorlar”

Karardan önce son sözleri sorulan sanık Amjed Mohsin Mohammed suçlamayı reddederek, “Olay tarihinde biz başka bir aile ile mangala gittik. Ortada hiçbir şey yok, nasıl böyle olabilir? Polisler eve aramaya geldiler. Lavabo borularına bile bakıp inceleme yaptılar. 6 litrelik kan nereye gitti? Evde hiçbir şey bulamadılar. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Israrla benim katil olduğumu söylüyorlar, bana iftira ediyorlar” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Amjed Mohsin Mohammed’i, Sally Ali Challab Al-Abood’u ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. ‘Suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan Asaad Mohsin Mohammed hakkında ise katil zanlısının kardeşi olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Ayrıca sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed hakkında sanık Mohammed’e yardım ettikleri gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan 2 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Öte yandan, ’suçluyu kayırma’ suçundan yargılanan Hasan Ali Assi Al-Faisal hakkındaki dosyanın tefrik edilmesine karar verildi.

“Bugünkü kararla birlikte ilk defa bu gece rahat bir uyku uyuyacağım”

Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde basın açıklamasında bulunan Sally Ali Challab Al-Abood’un annesi Leyla Naim, “Adalet yerini buldu. Bu karar son derece adil. Bu karar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teşekkür ederim. Asayiş kuvvetlerine, olayı araştıranlara, avukatlara, destekçilerimize teşekkür ederim. 1 buçuk yıldan beri rahat uyku uyuyamıyorum. Ancak bugünkü kararla birlikte ilk defa bu gece rahat bir uyku uyuyacağım. Bu konu beni ayrıca üzüyor, kahrediyor. Çok vahşi bir şekilde katledildi. Bir küçük parçasını dahi bulabilsem, mezar yapacağım. Kızımı anacağım. Maalesef onu da bulamadım” ifadelerini kullandı.

“Verilen cezalarla kadın cinayetlerinin bir şekilde engelleneceğine dair umudumuz da yükseliyor”

Sally’nin ailesinin avukatı Pınar Çelik Arpacı duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Davayı takip eden avukat topluluğu olarak karardan genel anlamda memnunuz. Örnek bir karar da oldu. Her ne kadar katil cesedi kaybetse de, ona rağmen çok fazla delil olduğu için müebbet hapis cezası aldı. Yargılama esnasında aslında burada bir kadın hakları mücadelesi verdik hep birlikte. Aile de yanımızdaydı. Bugün Eskişehir’de üçüncü davaydı. Üç tane kadın cinayeti davası kabul ettik. Bu bir tesadüf değil. Aslında bunun ne kadar yoğun olduğunu da gösteriyor. Ayşe Tuba Aslan kararı da bizim için olumlu bir karardı. Bu karar da olumlu bir karar. Verilen cezalarla kadın cinayetlerinin bir şekilde engelleneceğine dair umudumuz da yükseliyor açıkçası” şeklinde konuştu.

“Müebbet hapis cezası yeterli değil”

Kararı istinafa taşıyacaklarını kaydeden Avukat Funda Güney, “Canavarca hisle öldürmeden dolayı bir artırım nedeni uygulamadığı için biz kararı yine de istinaf edeceğiz. Onu da buradan bildirmek istiyoruz. Daha fazla ceza alması için mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü müebbet hapis cezası yeterli değil. Biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istiyoruz. Bunun için de istinaf yoluna başvuracağız” dedi.