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Cerrahpaşa’da sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar protesto edildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir gecede 4 kez saldırıya uğrayarak beyaz kod veren sağlık çalışanları Çocuk Acil Polikliniği önünde basın açıklaması düzenleyerek saldırıları protesto etti.

Asayiş 08.12.2021, 13:31
Cerrahpaşa’da sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar protesto edildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir gecede 4 kez saldırıya uğrayarak beyaz kod veren sağlık çalışanları Çocuk Acil Polikliniği önünde basın açıklaması düzenleyerek saldırıları protesto etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’nde 7 Aralık tarihinde sağlık çalışanlarına yönelik 4 ayrı saldırı yaşandı. Beyaz kod verilen olaylarda saldırgan hasta yakınları hastaneyi terk ederek uzaklaştı. Gün boyu iş bırakmadan çalışmaya devam eden sağlık çalışanları, yapılan bu saldırılara tepki göstermek amacıyla Çocuk Acil Polikliniği önünde toplandı. Ağır hakaretler ve ölüm tehditleri aldıklarını ifade eden sağlık çalışanları, ortak bir basın açıklaması düzenleyerek tepkilerini dile getirdi. Saldırganlardan şikayetçi olacaklarını söyleyen sağlık çalışanları, alkışlarla yaşanan saldırıları protesto etti.

“Ölüm tehditlerine maruz kalmıştır”

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar hakkında konuşan Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, “Cerrahpaşa Çocuk Acil Servisinde 7 Aralık tarihinde nöbet tutan asistan doktor arkadaşlarımız, bir gecede 4 kez, sözlü saldırılara, ağır küfürlere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştır. Bu ne ilktir, korkarım, ne de son olacaktır. Daha bir ay önce benzer bir durum İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği’nde yaşanmıştır. Zaten 2 yıldır ağır pandemi koşullarında cansiparane çalışan genç arkadaşlarımızın karşı karşıya geldikleri ve maalesef artık tüm sağlık çalışanları için olağan hale gelen bu durum asla kabul edilemez. Hekimlere ve tüm sağlık emekçilerine yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Kınamaların artık yetersiz kaldığını söyleyen Çokuğraş, “Bir şeylerin değişmesi için daha kaç hekimin şiddete maruz kalması, kaç sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi gerekir. Basında her gün istifa eden onlarca hekim haberi yayınlanıyor. Daha mesleklerinin başında bu kadar olumsuzlukla karşılaşan genç hekimlerden nasıl bir performans beklenebilir. Korkarım bir süre sonra hasta oluğunuzda size bakacak hekim bulamayacaksınız. Beş dakika önce ağır küfürlere maruz kalan, ölümle tehdit edilen bir doktordan, hiçbir şey olmamış gibi hasta bakmaya devam etmesi beklenebilir mi? Ne yapalım, bizler de kendimizi savunmak için kendi güvenlik önlemlerimizi kendimiz mi alalım? Bankada sıra beklediği için banka memuruna saldırı oluyor mu? Ekmek kuyruğunda beklediği için fırıncılar dövülüyorlar mı? Devlet dairelerinde işleri yavaş yürüdüğü için çalışanlara saldırıda bulunuluyor mu?” dedi.

“Yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyorum”

Çokuğraş konuşmasının devamında “Yoğun hasta başvurusu altında cansiperane çalışan ve bu ülkenin en iyi yetişmiş çocukları olan genç doktor arkadaşların böylesi saldırılara maruz kalması nasıl kabul edilebilir? Toplumda oluşmuş olan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının, hakaret edilebilir, dövülebilir ve hatta öldürülebilir kişiler olduğu algısının son derecede tehlikeli bir boyuta ulaştığını görüyor ve yetkilileri bir kez daha göreve davet ediyorum. Bu saldırıları yapanlar en ağır bir şekilde cezalandırılmalı; sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarının önünü geçilmeli ve psikiyatrik tedaviye alınmalıdırlar. Bu saldırıların son olması dileğiyle, tüm asistan arkadaşlarıma geçmiş olsun diyor ve nerede çalışırsa çalışsın bütün asistan doktorların yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bunları yaşarken hasta bakmaya devam ettik”

Yaşanan saldırıları anlatan asistan doktor Nur Çebi, “Burası bir acil poliklinik. Günde çok fazla giriş oluyor. Biz hastalarımızı önem sırasına, durumlarının ağırlığına göre alıyoruz. Triyaj dediğimiz birimlerde ayırıyoruz. Bunun dışında hastaları öncelik verme şansımız yok. Geliş saatlerine göre içeri alıyoruz. Beklemek istemeyen bazı hastalarımızın direkt polikliniğimize dalarak içeride hasta muayenesi varken tarafımıza ağır hakaretler etmeleri, üstümüze yürümeleri gibi çok fazla olay yaşandı. Bütün gece bunları yaşarken hasta bakmaya devam ettik” dedi.

“Hakaretlerini ettikten sonra güvenliği çağırdık”

Beyaz kod verildikten sonra yaşananları aktaran Çebi, “Beyaz kod verildikten sonra bir hasta yakınımız kaçtı. Yaptığının yanlış olduğunun bilincinde olan bir insandı. Bugün de gelip resmi işlemlerin yapılamaması için kaydını sildirmeye çalışmış. Bir hastamız daha kaydı açılmadan, arabasını park edip polikliniğe dalıp bize hakaret eden, üstümüze yürüyen bir babaydı. Hakaretlerini ettikten sonra güvenliği çağırdık. Beyaz kod verince gitti. Kaydı olmadığı için resmi şikayette bulunamadık” ifadelerini kullandı.

“Onların tedavilerini tamamladık”

Saldırılara rağmen tedaviye devam ettiklerini dile getiren Çebi, “Bir başka hastamız poliklinikte çocuğu muayene edilirken hekim arkadaşımızın üstüne yürüdü. Onların tedavilerini tamamladık. Taburcularını verdik. Çünkü çocuklarının bir suçu yok. Onunla da ilgili şikayette bulunacağız. Sonrasında da terk ettiler. Hiçbir şekilde korkuları yok. Onlar bizi tehdit ediyorlar” diye konuştu.

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