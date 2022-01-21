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Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yapıyorum dedi, 10 milyon dolandırdı

Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyerek, kar payı vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırılan şüpheli yakalandı. Paraların bir kısmını ödediğini, bir kısmını ise bahiste kaybettiğini söyleyen şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Asayiş 21.01.2022, 12:18
Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yapıyorum dedi, 10 milyon dolandırdı

Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyerek, kar payı vaadiyle 14 kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırılan şüpheli yakalandı. Paraların bir kısmını ödediğini, bir kısmını ise bahiste kaybettiğini söyleyen şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cerrahi önlük ve robot kolu imalatı yaptığını söyleyen 36 yaşındaki şüpheli Sadık T., çevresindeki kişilerden para topladı. Müştekiler, kendilerine kar payı vereceğini öne süren şüpheli Sadık T.’ye bir süre sonra ulaşamadı. Bunun üzerine 14 müşteki, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sadık T.’nin şikayetçilere cerrahi önlük ve robotik kol imalatı yaptığı bir firma kurduğunu söylediği belirtildi. Şüpheli Sadık T.’nin müştekilere verecekleri para karşılığında yüzde 10 kar vereceğini söylediğinin öne sürüldüğü dilekçede, şüphelinin kendi kazancının ise yüzde 5 olduğunu belirttiği aktarıldı. Sadık T.’nin önlük ticaretinin hayali detaylarının anlattığının kaydedildiği dilekçede, müştekilerin bu hayali işe para yatırmasını sağladığı iddia edildi.

“Paraların yarısını müştekilere geri verdim”

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Sadık T., hakkında ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince yakalanarak adliyeye getirilen şüpheli, savcılıkta ifade verdi. Şüpheli Sadık T. savcılıktaki ifadesinde, “5 yıl önce evlendikten sonra yaklaşık 300-400 bin TL civarında borcum vardı. Bu borcumu ödeyemeyince bahis oynadım. Borçlarımı kapatamayınca önlük ticareti ve robot kolu üzerine yatırım yaptığımı söyleyerek paralar topladım. Paraları peyderpey, kar payı adı altında dağıtıyordum ancak herhangi bir şekilde ticari faaliyette kullanmadım. Paraların yarısını müştekilere geri verdim, kalan yarısıyla bahis oynadım ve kaybettim” ifadelerini kullandı.

“Yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm”

Müştekilere ‘Duru Sağlık’ isimli firma ile iş yaptığını söylediğini belirten şüpheli Sadık T., “Kısa zamanda yaptığım işin ortaya çıkacağını düşünmüştüm. Bana son bir ay içerisinde para veren şahısların para iadesini hiç yapmadım. Hesabımda para kalmayınca Manisa’ya gittim, sonra İstanbul’a döndüm. İş yerimdeki arkadaşlarımın bilgisayarımda yaptıkları araştırmada tespit ettikleri şirket bana aitti. Bu şirketin amblemini kullanarak sahte faturalar düzenledim. Bu faturaları kullanmadım, sadece göstermek için düzenledim. Müştekilerden aldığım parayı bir havuzda biriktirerek diğer müştekilere kar payı adı altında dağıttım. Pişmanım” şeklinde konuştu.

Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Sadık T. ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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