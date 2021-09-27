Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Şüpheli adreste yapılan operasyonda, 6 fişek bonzai (Sentetik Kannabinoid), 66 adet extacy hap, 2 fişek uyuşturucu maddelerden eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 3 şahıstan birisi Çerkezköy ilçesinde yakalanan 800 gram uyuşturucu madde konusunun da firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.