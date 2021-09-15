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Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 15.09.2021, 17:57
Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri tarafından Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada; 215 adet extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.K. ve S.A. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Sonrasında Ş.K. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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