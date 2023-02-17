Çerkezköy yolunda işçi servisiyle otomobil çarpıştı

Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çerkezköy yolu üzeri Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İşe gitmek üzere Çerkezöy istikametine yola çıkan Şükrü A. idaresindeki 39 ABJ 359 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayganlaşan zeminde savrularak, aynı yönde seyreden Mustafa M. yönetimindeki 59 S 1231 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.