Ceren Duman davasında Avukat Hande Var, gönüllü avukatlık yapmak istiyor
İZMİR'İN BORNOVA İLÇESİNDE MOLOZ DÖKÜM ALANINDA CESEDİ BULUNAN CEREN DUMAN OLAYI İLE İLGİLİ 2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASININ ARDINDAN, İSTANBUL BAROSUNA KAYITLI AVUKAT HANDE VAR, DUMAN AİLESİNİN GÖNÜLLÜ AVUKATLIĞINI YAPMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ.
İzmir’in Bornova ilçesinde moloz döküm alanında cesedi bulunan Ceren Duman olayı ile ilgili 2 şüphelinin tutuklanmasının ardından, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Hande Var, Duman ailesinin gönüllü avukatlığını yapmak istediğini belirtti.
28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi’nde bulunan moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili geçtiğimiz hafta S.Ö. ve T.Y. isimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önümüzdeki günlerde davasına başlanması beklenen olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşanırken, İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Hande Var, Duman ailesinin gönüllü avukatlığını yapabileceğini belirtti.
“Avukatlığı üstlenmeye hazırım”
Ceren Duman’ın cansız bedeninin moloz döküm alanında bulunmasıyla ilgili gelişen süreçte Duman ailesinin avukatlığını üstlenmeye hazır olan Avukat Var, “İzmir’de yaşanan bu dehşet verici olay beni de derinden sarstı. Genç bir kızın cesedinin molozlar arasında bulunması, hala kadınlara sahip çıkamadığımızın göstergesidir. Son olarak savcı ek ifade istedi ve tutuklanan şahıslar var. Ben de üzerime düşen ne varsa, şiddet gören tüm kadınlar adına bu görevi üstlenmeye hazırım” açıklamasında bulundu.
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