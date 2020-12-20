Cerablus’ta traktöre tuzaklanan 150 kilo patlayıcı imha edildi

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin Cerablus kentinde traktöre tuzaklanan 150 kilogram patlayıcının bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus’ta; 20 Aralık 2020 günü saat 11.00 sıralarında Cerablus / Merkez Taşatan yol kenarı boş arazide park halinde duran traktöre PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütü tarafından konulduğu değerlendirilen 1 adet uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı yaklaşık 150 kilogram ağırlığında C4 patlayıcı madde, araç ile birlikte kontrollü şekilde patlatılmıştır. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.