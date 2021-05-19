Cerablus’ta çifte patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan çifte patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde çifte patlama yaşandı. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlamalar iki farlı araca yerleştirilen EYP’ler nedeni ile meydana gelirken, patlayıcıların terör örgütü PKK tarafından araçlara yerleştirildiği düşünülüyor.