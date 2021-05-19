banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto paralar, düştükçe düşüyor
Kripto paralar, düştükçe düşüyor
Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılıyor mu?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Ligi'nden ayrılıyor mu?
Yıldırım düştü, 16 kişi öldü!
Yıldırım düştü, 16 kişi öldü!
Muharrem İnce mesajını Samsun'dan verdi!
Muharrem İnce mesajını Samsun'dan verdi!

Cerablus’ta çifte patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan çifte patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Asayiş 19.05.2021, 23:00
Cerablus’ta çifte patlama: 3 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan çifte patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde çifte patlama yaşandı. Patlamalarda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Patlamalar iki farlı araca yerleştirilen EYP’ler nedeni ile meydana gelirken, patlayıcıların terör örgütü PKK tarafından araçlara yerleştirildiği düşünülüyor.
Yorumlar (0)
21°
açık