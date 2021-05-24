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Cerablus’ta bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

Suriye’nin Cerablus ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Asayiş 24.05.2021, 14:16
Cerablus’ta bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü

Suriye’nin Cerablus ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye’nin Cerablus ilçesinin merkezinde bomba yüklü motosiklet patlaması sonucu motosikletin şoförü dahil olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olaya müdahale eden sivil savunma ekipleri cesetleri yoldan kaldırdı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken bombayı terör örgütü PKK/YPG tarafından motosiklete yerleştirildiği düşünülüyor.
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