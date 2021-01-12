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Cerablus ’ta bomba yüklü araç patladı: 2 yaralı
Suriye’nin Cerablus ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1’i çocuk toplam 2 kişi yaralandı.
Asayiş 12.01.2021, 12:31
Suriye’nin Cerablus ilçe merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 1’i çocuk toplam 2 kişi yaralandı.Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinin merkezinde bomba yüklü araç patladı. Cadde ortasında park halinde olan aracın patlama sonucu yoldan geçen bir sivil ve çocuk yaralandı. Patlamanın ardından olaya müdahale eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Sivil savunma ekipleri, 8 yaşında olan çocuğun durumunun ağır olduğunu açıkladı. Patlama nedeniyle çevredeki evlerde ve mağazalarda maddi zarar meydana geldi.
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