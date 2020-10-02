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Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait askeri araçlar ve kamyonlar ilk kez görüntülendi

AZERBAYCAN’IN ERMENİSTAN’IN İŞGALİNDEKİ TOPRAKLARI KURTARMAYA YÖNELİK BAŞLATTIĞI KARŞI SALDIRIDA AZERBAYCAN ORDUSU TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN ASKERİ ARAÇLAR VE KAMYONLAR İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ.

Asayiş 02.10.2020, 10:38
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Cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait askeri araçlar ve kamyonlar ilk kez görüntülendi

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik başlattığı karşı saldırıda Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen askeri araçlar ve kamyonlar ilk kez görüntülendi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a yönelik başlattığı karşı saldırı 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın kaçarak cephede bıraktığı askeri araçları ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araçlar orduya ait bir alanda görüntülendi. 12’den fazla olan kamyon ve araçlarda çatışma izleri görülürken, tamamının tahribata uğradığı görüldü.

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