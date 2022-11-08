Cephanelik olarak kullanılan sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi

Van’ın Çatak ilçesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda mühimmat ve EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen pil bloğu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, terörle mücadelenin yurt içinde sürdürülen çalışmalarla kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda; 1 adet roketatar, 2 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet anti tank mühimmatı, 6 adet tüp, 10 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen birbirine bantlanmış pil bloğu ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiş. Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilerek, ele geçirilen malzemeler yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelede operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.