Cephanelik gibi eve operasyon

Gaziantep’te Jandarma Komutanlığı ekiplerince cephanelik gibi bir eve yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nizip Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nizip ilçesinde bir eve operasyon yapıldı. Ekipler evin her yerini didik didik aradı. Yapılan aramalar sonucunda 6 adet el bombası, 2 adet silah, bir miktar mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken hakkında adli soruşturma başlatıldı.