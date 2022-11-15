Cephanelik gibi ev: Çok sayıda silah ele geçirildi

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan operasyonda, uzun namlulu silah, 3 av tüfeği, 8 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Keskin ilçesinde ikamet eden bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Dedektör köpeği "Konuk"un da desteğiyle yapılan aramada, 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet av tüfeği, 6 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 642 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsa 3 bin 855 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.