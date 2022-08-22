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Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı

Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla mesajlaşması otobüsteki yolcular tarafından görüntülendi.

Asayiş 22.08.2022, 17:31 22.08.2022, 17:36
Cep telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı

Edinilen bilgilere göre Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile mesajlaşırken görüntülendi.

Bir yolcu tarafından kaydedilen o anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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