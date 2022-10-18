Cep telefonunu kaptırdığı kapkaççıya bakakaldı

Adana’da motosikletli iki kişinin kaldırımda yürüyen bir vatandaşın elindeki telefonu alıp kaçması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonuna bakarak sokakta ilerleyen Ahmet A.’nın arkasından motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şüpheliler, Ahmet A.’nın elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Kapkaç ile birlikte şoke olan Ahmet A., önce arkasına baktı, sonra da şüphelilerin peşinden koştu. Motosikletli şüpheliler, ara sokağa girerek izini kaybettirdi. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler bu olaydan saatler sonra bu kez de Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’nde yürüyen Gökhan A.’nın elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ahmet A. ile Gökhan A.’nın şikayeti üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, motosiklet sürücüsünün Muhammed L. (21), cep telefonlarını çalan şüphelinin ise İbrahim Ş. (22) olduğunu tespit etti. Polis, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed L. ile İbrahim Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.