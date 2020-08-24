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Cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar

DEHŞET ANLARINI ANLATAN AKİF OZAN ÖZDOĞAN, ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GİDERKEN YANINA YAKLAŞAN BİR KİŞİNİN TELEFONUNU İSTEDİĞİNİ BELİRTEREK, “BANA ‘BENİM TELEFONUM BOZUK FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYORUZ SENİN TELEFONUNLA ÇEKEBİLİR MİYİZ’ DEDİ. BEN DE ŞÜPHELENİP VERMEDİM. ‘O ZAMAN SEN ÇEK’ DEDİLER BEN DE ÇEKTİM. DAHA SONRA DA BİRİNİ ARAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYİP TELEFONU İSTEDİ. BEN DE VERMEYİNCE BIÇAK ÇEKİP BACAĞIMA DAYADI. DİĞERİ DE ELİMİ TUTUP TELEFONU ALMAYA ÇALIŞTI. BİR BOĞUŞMA OLDU SONRA TELEFONU ALIP BENİ SULAMA KANALINA ATIP KAÇTILAR. BEN BİRAZ YÜZÜP KIYAYA GELDİM SONRA ARKADAŞLARIMIN YARDIMIYLA ÇIKTIM. YÜZME BİLMESEM ÖLÜRDÜM. ÇOK KORKTUM DIŞARI ÇIKAMIYORUM” DEDİ.

Asayiş 24.08.2020, 09:49
Cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar

Adana’da önce fotoğraflarını çektirip, sonra cep telefonunu gasp ettiği çocuğu sulama kanalına atıp kaçan 2 zanlı yakalanarak tutuklandı. Dehşet anları yaşayan çocuk, “yüzme bilmesem şimdi ölmüş olacaktım” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Ağustos’ta saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Akif Ozan Özdoğan (14) arkadaşlarıyla otururken yanına gelen Serkan Ç. (20) ve İsa Y. (19) fotoğraf çektirmek için cep telefonunu istedi. Özdoğan, telefonunu vermeyip zanlıların fotoğrafını kendisi çekti. Daha sonra da zanlılardan Serkan Ç. bir kişiyi aramak için telefonu istedi. Özdoğan, telefonu vermeyince Serkan Ç. bıçak çekip telefonu almak istedi. Bu arada İsa Y. ise Özdoğan’ın kolunu tuttu. B.M. (17) isimli şahıs ise gözcülük yapıp çevrede kimsenin gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Serkan Ç. ve İsa Y. çocuğun elinden telefonu aldıktan sonra arkalarından gelmesin diye Özdoğan’ı sulama kanalına attı. Özdoğan, arkadaşlarının yardımıyla sulama kanalından güçlükle çıktı. Daha sonra hemen polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis, zanlıların olay yerinden taksiyle kaçtığını belirleyerek yaptığı güvenlik kamerası incelemesinden zanlıların isimlerini tespit etti. Polis, bir zanlının Döşeme Mahallesi’nde oturduğunu belirleyerek sabah eve baskın yaptı. Zanlılar evde bulunamayınca bağımlı oldukları için yakındaki metruk bir binada olacaklarını tahmin eden polis, burada yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Emniyetteki ifadelerinde çok alkollü olduklarını belirtirken Serkan Ç., “Çocuk fotoğrafımı çekti, onu silmek için telefonu istedim vermedi. Bu nedenle bıçak çekip aldım, peşimizden gelmesin diye de kanala attık” dediği öğrenildi. Sorgularının ardından 3 zanlı “gasp ve ölüme teşebbüs” suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Serkan Ç. ve İsa Y. tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“Yüzme bilmesem ölecektim”

Dehşet anlarını anlatan Özdoğan, arkadaşlarıyla birlikte giderken yanına yaklaşan bir kişinin telefonunu istediğini belirterek, “Bana ‘benim telefonum bozuk fotoğraf çektirmek istiyoruz senin telefonunla çekebilir miyiz’ dedi. Ben de şüphelenip vermedim. ‘O zaman sen çek’ dediler ben de çektim. Daha sonra da birini aramak istediğini söyleyip telefonu istedi. Ben de vermeyince bıçak çekip bacağıma dayadı. Diğeri de elimi tutup telefonu almaya çalıştı. Bir boğuşma oldu sonra telefonu alıp beni sulama kanalına atıp kaçtılar. Ben biraz yüzüp kıyaya geldim sonra arkadaşlarımın yardımıyla çıktım. Yüzme bilmesem ölürdüm. Çok korktum dışarı çıkamıyorum” dedi.

“Polislerin ellerinden öpüyorum”

Olay olduktan sonra gasp polislerinin çok çalıştığını anlatan Özdoğan, “İki gün olmadan polis zanlıları yakaladı. Bana da telefonumu getirdi. Telefonda hala onları çektiğim beni kanala attıkları yerin fotoğrafı da duruyor. Polislerin ellerinden öpüyorum onları yakalayıp tutuklattılar. İnşallah bir daha böyle bir olay olmaz” diye konuştu.

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