Cep telefonu ile konuşurken hayatının şoku yaşadı
GAZİANTEP’TE YOL KENARINDA TELEFONLA KONUŞAN ŞAHSIN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALARAK KAÇAN MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI.
Gaziantep’te yol kenarında telefonla konuşan şahsın elindeki telefonu çalarak kaçan motosikletli kapkaççılar yakalandı.
Motosikletle mahalle arasında dolaşan iki şüpheli telefon ile konuşan şahsı gözüne kestirdi. Motosikletle şahsa yaklaşan kapkaççılar konuşma esnasında telefonu alarak hızla olay yerinde uzaklaştı. Kısa süreli şok yaşayan mağdur motosikletin peşinden koşsa da kaçan kapkaççıları yakalayamadı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından 155’i arayan mağdurun ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerinden birinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan olayın şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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