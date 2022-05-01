Cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir şahıs boş cep telefonu kutusu ile dolu cep telefonu kutusunu değiştirerek, 4 bin 500 TL’lik cep telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana gelen olayda işletme sahibi Kemal Aygün kısa süreliğine telefoncu dükkanını oğluna emanet etti. Cep telefonu dükkanına müşteri gibi giren şahıs elindeki boş kutu ile dolu kutuyu küçük yaştaki çocuğun dalgınlığından istifade ederek yer değiştirdi. Yaşanan hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken işletme sahibi Kemal Aygün, 4 bin 500 TL değerindeki cep telefonunun çalındığını ifade etti. İş yeri sahibi Aygün güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek şikayetçi olduğunu söyledi.