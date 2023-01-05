Cep telefonu hırsızı yakalandı

Erzurum’da işyerinden farklı modellerde 11 cep telefonunu çalan hırsız tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa Mahallesi Cumhuriyet İş Merkezinde müşteki Muhammed Raşit Gülmez’e ait işyerinin vitrininde bulunan toplam değeri 270 bin TL olan farklı marka ve modellerde 11 adet cep telefonunun çalınması konusuyla ilgili olarak; yapılan araştırmada hırsızlık eylemini gerçekleştiren şahsın, Ömer Y. (18) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın, olay gecesi iş merkezine, iş merkezinin yan tarafında bulunan korkuluklardan tırmanarak girdiği, müştekiye ait vitrinde bulunan cep telefonlarını, çalarak poşet içerisine koyduğu, suça konu cep telefonlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldığı, Horasan ilçesine giderek çaldığı cep telefonlarından 5 tanesini, iki ayrı şahsa sattığı, daha sonra otobüs ile Manisa ili Salihli ilçesine giderek burada daha evvelden motosiklet satışı için anlaştığı şahsa, çaldığı cep telefonlarından 3 adet verdiği, ardından motosiklet ile birlikte tekrar otobüsle Erzurum’a geldiği, suç edinimi cep telefonları ile satın aldığı motosiklet ile Erzurum’da kaza yaptığı anlaşıldı.

Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, kent merkezinde bir akaryakıt istasyonunda motosiklete yakıt almak üzereyken motosiklet ile birlikte yakalandı. Şahsın yakalandığı esnada üzerinde bulunan cep telefonunun müştekiye ait cep telefonu olduğu, bu cep telefonunu kullandığı, ayrıca üzerinde başka marka model cep telefonu olduğu görülürken yapılan araştırmada, bu cep telefonunu da, bu olaydan yaklaşık 10 gün kadar evvel Atatürk Üniversitesi Hastanesi’nde yatmakta olan bir hastanın cep telefonunu şarjda bulunduğu esnada çaldığı anlaşıldı. Söz konusu telefon da gerekli işlemlerin ardından müştekisi tespit edilerek müştekisine teslim edildi.

Konuyu derinleştiren ekipler şüpheli şahsın çalmış olduğu 11 adet cep telefonunun tamamını eksiksiz şekilde ele geçirirken telefonlar sahiplerine ulaştırıldı.

Şüpheli şahsın aynı yöntemle yine Şehir Hastanesi’nde yatmakta olan hastalara ait başka telefonları da çaldığı tespit edildiği ve çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca şüpheli şahıstan temin edilen motosiklete, kaska, yine şahsın üzerinden çıkan suç gelirinden elde edildiği anlaşılan bin 500 TL nakit paraya da el konuldu.

Ömer Y. (18) yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.