Cep telefonu hırsızı kameraya yakalandı
BURSA'DA GİRDİĞİ CEP TELEFONU MAĞAZALARINDAKİ TELEFONLARIN ALARMLARINI SÖKÜP ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI. SON İŞİNDE İŞ YERİ ÇALIŞANININ GÖZÜ ÖNÜNDE CEP TELEFONU BULUNAN KUTUYU ÇANTASINA ATAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI.
Bursa’da girdiği cep telefonu mağazalarındaki telefonların alarmlarını söküp çalan hırsız yakalandı. Son işinde iş yeri çalışanının gözü önünde cep telefonu bulunan kutuyu çantasına atan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi ve ilçelerde farklı tarihlerde cep telefonu mağazalarına müşteri gibi girip kendine has yöntemle alarmları söküp toplam değeri 18 bin 700 lira olan 6 adet cep telefonu ile bir adet akıllı saat çalan hırsızın peşine düşen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri isminin I.D. (35) olduğu belirlenen şüpheliyi suç üstü yakaladı. 8 ayrı suç dosyasından aranan şüpheli sevkedildiği adli mercilerce tutuklandı.
İş yeri çalışanın gözünün önünde telefonu çantasına attı
I.D.’nin güvenlik kameralarına yakalandığı son hırsızlık olayında iş yeri çalışanın gözü önünde cep telefonu kutusunu çantasına ustalıkla koyması dikkat çekti. İş yeri çalışanına farkettirmeden elinde bulunan torbaya kutudaki telefonu koyan I.D. daha sonra iş yerinden ayrıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3