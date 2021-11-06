Cep telefonlarına sızıp banka hesaplarını boşaltan dijital dolandırıcılara operasyon

Ağına düşürdükleri kişilere kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtıp, cep telefonlarına uzaktan erişim programıyla sızan ve bu yöntemle hesaplardaki parayı çalan dört kişi, Ankara merkezli üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tuzağa düşürdükleri vatandaşlara kendilerini bankacı olarak tanıttıktan sonra, cep telefonlarına “cihazınıza virüs bulaştı” diyerek uzaktan erişim programıyla bağlanıp hesaplarındaki parayı çeken kişiler olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul ve Van illerinde gerçekleştirdikleri operasyonla Ç.H., Y.Y., F.Y. ve H.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltı aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tanınmamak için numara değiştirme programı kullandıkları ortaya çıktı

Zanlıların tanınmamak için cep telefonu numarası değiştirme programı kullandıkları, elde ettikleri paraları, takibin engellenmesi için başka şüphelilerin hesaplarına gönderip oradan da yurt dışındaki dijital para platformlarındaki cüzdan hesaplarına aktardıkları tespit edildi.