Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Bodrum’da cuma namazı statta kılındı
Brezilya dünyada ölüm sayısında 4. sıraya yükseldi
Brezilya dünyada ölüm sayısında 4....

Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi

ERZURUM’DA SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBEDEN ŞAHIS, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERZURUM’DA DEFNEDİLDİ. ŞAHSIN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi

ERZURUM’DA SİLAHLI KAVGADA HAYATINI KAYBEDEN ŞAHIS, GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERZURUM’DA DEFNEDİLDİ. ŞAHSIN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

31 Mayıs 2020 Pazar 16:02
6 Okunma
Cenazesi köye defnedilmedi, yakınları cenaze namazında sinir krizi geçirdi

Erzurum’da dün iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sıracettin Yıldız, Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi güvenlik gerekçesi ile köyü yerine Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na defnedilen Yıldız’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Dün sabah Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi’nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Güneş ailesinden Sıddık Güneş, Baki Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Yıldız ailesinden Sıracettin Yıldız hayatını kaybetti. Sıracettin Yıldız’ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Köseler Mahallesi’ne gönderildi. Ancak güvenlik gerekçesi nedeniyle cenaze Erzurum’a geri gönderildi. Yıldız’ın cenazesi Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Kürtçe ağıtlarla defnedildi. Cenaze namazında şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan jandarma mezarlıkta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

5 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası kayıplara karışan İ.Y. ve B.Y. için askeri helikopter destekli jandarma tarafından yakalama çalışması başlatılmıştı. Kaçan şahıslar bugün sabah olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarında bulunan arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan 23 saat sonra yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Samsun’da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Samsun’da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Gözleri kararınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla tarlaya uçtu
Gözleri kararınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla tarlaya uçtu
Gercüş’te bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı
Gercüş’te bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
Bolu’da EDS direklerine çarpan tır, refüje çıkarak durabildi
Bolu’da EDS direklerine çarpan tır, refüje çıkarak durabildi
Defineciler mağarayı tahrip etti
Defineciler mağarayı tahrip etti
Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi
Hrant Dink Vakfı’na tehdit mesajı gönderen zanlı sağlık kontrolünden geçirildi
Evlerinin yanışını birbirlerine sarılıp ağlayarak izlediler
Evlerinin yanışını birbirlerine sarılıp ağlayarak izlediler
Kontrolden çıkan araç köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan araç köprü korkuluğuna çarptı: 2 yaralı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
ABD’nin başkenti Washington’daki protestolarda gerilim sürüyor
ABD’nin başkenti Washington’daki protestolarda gerilim sürüyor
Sakarya’da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada şüphelilerin evinden cephanelik çıktı
Sakarya’da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada şüphelilerin evinden cephanelik çıktı
Foça’da feci trafik kazası: 2 ölü
Foça’da feci trafik kazası: 2 ölü
Sıcak su havuzunda ölü bulundu
Sıcak su havuzunda ölü bulundu
Kullandığı traktörün altında kalıp hayatını kaybetti
Kullandığı traktörün altında kalıp hayatını kaybetti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim